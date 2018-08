Luis Jiménez en su vuelta a Palestino: "Es el equipo con que más me identifico"

Luis Jiménez fue presentado oficialmente este lunes como nuevo refuerzo de Palestino. El "Mago" retornó al club que lo vio nacer, donde ocupará el dorsal 19 en su vuelta a La Cisterna.



"Siempre he querido jugar en Chile, es algo que no podía dejar de hacer. Jugué muy poco en Chile y en Palestino. Es el equipo al que pertenezco y con el que más me identifico", dijo el volante.



Al ser consultado por si se ilusiona volver a vestir la camiseta de la Roja, el "Mago" puso los pies sobre la tierra y aseguró que "no creo mucho en esa opción".



"A todo futbolista que sigue activo jugar por la selección es lo máximo. Pero siendo sincero creo que no sería justo, hay que darles posibilidad a los jóvenes", agregó.



Por último, destacó el nivel del campeonato local. "Creo que el nivel no es malo, hay buenos jugadores. Nos falta algo para dar ese salto en lo internacional", concluyó.