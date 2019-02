Luis Jiménez: 'A Palestino no le llegó nada oficial desde la U'

Luis Jiménez manifestó su molestia frente a los dichos del gerente deportivo azul Sabino Aguad sobre su frustrada negociación con Universidad de Chile.

El mediocampista de Palestino aseguró a 90 Minutos de Fox que su tema salarial no influyó en absoluto. "Económicamente se habló de mi contrato en diciembre. La petición fue igualar el contrato de Palestino. Si Universidad de Chile no puede igualarlo lo encuentro demasiado. Me parece más una excusa que otra cosa".

El exInter de Milán confesó que dialogó con el cuerpo técnico, sin embargo la opción más cercana de llegar al elenco universitario se había dado a finales del año pasado. "Personalmente yo hablé con Frank Kudelka una vez que estaba todo definido. La verdadera opción fue en diciembre cuando no firmaba aún con Palestino. Porque había una cláusula de 150 mil dólares".

Sobre las sensaciones que le quedaron tras las negociaciones, Jiménez aseguró que desde el gerente deportivo de los universitarios notó cierto desinterés. "Mi sensación es que de parte del cuerpo técnico y jugadores si había ganas para que llegara. De parte de Sabino, un poco menos la verdad. A Palestino no llegó nada oficial desde la U".

Por ahora, Jiménez junto al elenco árabe piensan en el duelo de revancha frente a Independiente de Medellín el martes 12 de febrero a las 20:30 horas.