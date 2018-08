Luciano Aued lamenta la baja de Buonanotte: "Es determinante"

Luciano Aued se refirió al importante momento que vive Universidad Católica en el Torneo Nacional, ya que el sábado el puntero enfrentará en Sausalito a La Calera,que ocupa la tercera posición, con la clara posibilidad de ampliar la diferencia de cuatro puntos en la tabla.

"Queremos seguir por ese camino. Sabemos que enfrentamos a un rival muy duro, que al igual que nosotros fecha a fecha sigue demostrando que quiere pelear el torneo. Tenemos en claro que si se nos llega a dar un resultado positivo, que es lo que queremos, podemos alejarnos en la tabla", sostuvo Aued.

Ante los caleranos no actuará Diego Buonanotte, a raíz de un desgarro. Al respecto, el argentino aseguró que "es el jugador determinante que tenemos, que nos marca la diferencia por su calidad y forma de juego. Es una baja sensible, pero dependerá del equipo adaptarse a esa situación. Más que nunca en este partido todos debemos colaborar para que la ausencia de Diego no se note tanto".

Por último, Aued también tuvo palabras para valorar el fin de la seguidilla de cinco empates consecutivos que afectó a los cruzados, en las últimas fechas del campeonato.

"Nosotros seguimos evolucionando. Tuvimos una racha de empates que a nosotros no nos había generado dudas, pero sí al ambiente. Lo que mostramos con Everton (en el triunfo por 2-1) nos vino muy bien, es el equipo que queremos ser", afirmó el volante trasandino.