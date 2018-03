Luciano Aued: La cultura de juego en Chile venida de Bielsa y Sampaoli hace que pierdas afuera

El volante de Universidad Católica, Luciano Aued, dio una interesante reflexión en torno a las razones que explican los fracasos que ha tenido el fútbol chileno en el último tiempo con respecto a la participación de equipos en el plano internacional.



En diálogo con La Tercera, el trasandino manifestó que el estilo implementado por Marcelo Bielsa y profundizado por Jorge Sampaoli termina por atentar en contra de lo que se debe hacer en competencias como la Copa Libertadores y Sudamericana.



"En Chile se está un poco lejos de cómo se juegan las copas, de cómo se hace para competir. Un poco por la experiencia que me ha tocado, se sabe que cuando juegas copas uy vas de visitante, o cuando juegas contra equipos importantes, esa forma de juego que se tiene en Chile termina haciendo que pierdas. A la larga los que han ganado o llegado lejos son los equipos duros, que mantienen el cero en el arco, que tratan de ir arriesgando a lo largo del partido y no desde el inicio", partió.



Aued complementó su juicio opinando que aquello "atenta contra la forma de jugar del fútbol chileno en sí, que intenta jugar mucho y que tiene mucho de la idea de Bielsa, Sampaoli…toda esa cultura que se creó".



El mediocampista Cruzado apuntó a que los elencos nacionales deben "entender los momentos de los partidos. Entender que a nivel internacional es mucho más práctico ser un equipo duro y tratar de no arriesgar tanto y ser más práctico que intentar jugar, progresar, tener una idea de juego".