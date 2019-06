Luciano Aued confirmó el interés de la 'U' hace algunos meses: 'Sí, Kudelka me llamó'

El rumor era realidad. Luciano Aued estuvo cerca de llegar a la Universidad de Chile, o al menos interés hubo. Así lo ratificó el propio volante de la Universidad Católica, quien en conversación con La Tercera, aseveró, entre otra cosas, que estuvo cerca de llegar al Centro Deportivo Azul.

En la entrevista, el exRacing de Argentina comentó que: "sé que hablaron los clubes y, lógicamente, que Católica me mostró su interés para que yo siga acá. Como te digo, estoy feliz y contento. Después tenían un técnico argentino, (Frank Darío) Kudelka, que me conocía y dialogó conmigo en el sentido de querer contar solamente conmigo", aseveró.

"(Frank Darío) Kudelka me llamó para contarme cuál era el proyecto y saber cuál era mi idea, pero le dije que estaba muy a gusto acá, que estaba encantado, que me parecía imposible poder salir, porque estaba a gusto", agregó el volante.

Pero no fue lo único que dijo el mediocampista, pues sostuvo que: "me comentó que quería hacer el intento igual, que iba a pelearla, que iba a hablar con el club, pero le dije que no iba a hacer ningún esfuerzo, porque estaba muy cómodo acá. Después hablaron los clubes, porque uno tiene que darle la posibilidad a Católica para que decida también. No sé qué ofreció la U".

Sobre su futuro, Aued confirmó que le diría a los azules en caso de llegar otra oferta: "no, acá estoy bien. El club tiene intenciones de contar conmigo para el año que viene, ya me lo ha propuesto y no tengo por qué pensar así ni en eso", cerró.