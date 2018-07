Lucas Simón: Tenemos expectativas de poder hacer las cosas bien y dar vuelta la llave como con la UC

El delantero de Cobreloa, Lucas Simón, manifestó que en el plantel hay confianza de poder dar la sorpresa en Copa Chile para eliminar a la U, tal como pasó con el líder de la Primera A, Universidad Católica.



En conversación con Los Tenores, el argentino sostuvo que "tenemos mucha expectativa de poder hacer las cosas bien y dar vuelta la llave como lo hicimos con Católica".



Simón también se refirió a la llegada de Rodrigo Meléndez y el aporte que ha realizado en corto tiempo, tras la salida de Rodrigo Pérez.



"Kalule estuvo perfeccionando el sistema que habíamos implementado con Pérez. Dijo que no quería hacer muchos cambios y respetó lo que veníamos haciendo. No hizo cambio de jugadores ni de sistema y entregó lo que es su experiencia y trabajo, por lo que se fue mejorando de a poco", dijo.



El delantero también comentó las razones por las que Cobreloa hace buenos partidos a equipos importantes de la Primera División, pero no tiene un buen andar en el Ascenso.



"En la B uno comete errores y nos meten goles porque hemos estado muy desconcentrados, desordenados y se vio con la llave con San Marcos de Arica. Venían de eliminar a Iquique y nosotros logramos mantener este sistema y esta manera de jugar y pudimos marcar una diferencia mucho mayor que con la UC", sostuvo.