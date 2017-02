Lucas Ontivero y su paso por la U: "Me da miedo de pensar que las cosas saldrán mal"

Entró a los 58' ante Deportes Iquique e ingresó como titular ante Deportes Temuco hasta los 62'. De a poco, Lucas Ontivero intenta habituarse a Universidad de Chile, aunque confiesa que lo vivido en Turquía (Galatasaray) sigue dándole vueltas.

"No se lo conté a nadie, pero cuando entré a la cancha no sabés cómo me tiritaban las piernitas el otro día, cuando entré a la cacha (el sábado) y vi a toda esa gente (en el estadio Nacional)", confesó el argentino.

Lo anterior, según dijo, responde a que "la verdad es que la sufrí cuando estaba en Turquía, porque se esperaba mucho de mí y las cosas no se dieron, me empezaron a atacar y me da miedo de pensar que las cosas saldrán mal (en la U)".

"El primer partido me temblaban las piernas, porque no sabés si te irá bien o mal. Gracias a Dios salió todo positivo", agregó.





Respaldo a la "Gata"

Ontivero, asimismo, se refirió a los dichos de Gastón Fernández, en los que culpó a Víctor Hugo Castañeda por las pifias en su contra y sostuvo que "si no alcanza con lo que ven de mí, me tendré que ir en junio".

"La 'Gata' en Argentina es un ídolo y obviamente un tremendo jugadorazo, es mi compañero y tengo que tirar para adelante, poco a poco irá mejorando, son cosas del partido, no sé si vieron a (Lionel) Messi que no apareció y es el mejor del mundo, tenemos que darle para adelamnte a los jugadores y bancarlos", expresó.