Lucas Domínguez perdió la mitad de un diente por codazo en triunfo de Unión Española

El claro triunfo de Unión Española sobre Atlético Cerro de Uruguay no todo fue felicidad. Y que lo diga el defensor Lucas Domínguez.

Según logró captar Las Últimas Noticias, el jugador hispano sufrió un codazo de Maureen Franco durante el segundo tiempo. ¿Y el resultado? "Me botó la mitad del diente, o sea como la máscara que me habían puesto", dijo.

El ex Colo Colo y Audax Italiano explicó que sus paletas son "frágiles", porque a los dos años se las rompió. "Me las parcharon, pero cada cierto tiempo me pasa esto", agregó Domínguez, quien reclamó al árbitro Sandro Ricci sin éxito.