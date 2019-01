Lucas Barrios: 'Yo no quería vivir un momento así en un club que quiero mucho'

Lucas Barrios fue uno de los últimos referentes albos y pese a su problemática salida del cuadro albo, hoy fue presentado como nuevo refuerzo de Huracán para la próxima temporada.

Sobre su llegada al fútbol argentino, el jugador aseguró que está muy motivado por el nuevo desafío. "Es un desafío lindo, con Huracán tuvimos contactos para volver en algún momento y hoy le agradezco al club el interés. Espero tratar de hacer un buen año y que sea con mucho éxito, se nos viene la Copa Libertadores y el campeonato".

Además, expresó que le gustaría que Antonio Mohamed pudiera llegar a Colo Colo en un futuro. "Hace dos días llegue y más que nada trabajamos. Antonio Mohamed tiene mucho recorrido y ojalá que algún día puede dirigir Colo Colo porque es un técnico que lo puede hacer muy bien. Aunque hay entrenador nuevo y se le desea lo mejor a Mario Salas".

Tras su salida, el delantero confesó que se dedicó a relajarse y desligarse un poco de los problemas "Salí de Colo Colo, fui a descansar con mi familia, tratar de recuperar lo que se había vivido ese año, que fue muy fuerte. En los albos llegué y jugué todo. Cuando uno da el máximo, se queda tranquilo. Uno hace la autocrítica, no tuvimos un buen semestre en lo grupal, y lo único importante fue haber ganado el clásico y haber pasado a los cuartos de final".

Barrios aprovechó de descartar cualquier problema con Juan Manuel Insaurralde "Yo no voy a decir como es el camarín de Colo Colo, eso me lo guardo para mí. Nunca tuve una discusión con el Chaco (Insaurralde). Con él siempre hablo, jugamos juntos en Rusia. Eso no pasó y sin lugar a dudas que pasan cosas pero siempre queremos lo mejor ahí. Yo no tengo ningún problema, me lo he cruzado y hablamos hace poco".

Pese a que no se quiso referir a los problemas del camarín albo, si aseguró que fue difícil reponerse tras diez derrotas al hilo. "En todos los camarines del mundo suceden cosas y es normal. Perdiendo 10 partidos es imposible estar contento. Lo que paso en Colo Colo ese semestre me lo guardo y queda para mí. Yo sé lo que viví, momentos de alegrías y otros no. A veces cuando no tienes un plantel grande pasan esas cosas. Tenía plantel, pero siempre tienes lesiones, expulsados y rendimientos cuando no ganas en 10 partidos. Es muy difícil que alguien sobresalga. Por eso se cambió el entrenador y llego uno nuevo".

Aunque no quiso referirse sobre los líos dirigenciales, Barrios aseguró que esperar se sientan a a solucionar sus problemas. "Obviamente ellos se sentarán, hablaran sus cosas pero cada uno se hace cargo de las decisiones. Yo no quería vivir un momento así en un club que yo quiero mucho".

Y por último, le entregó un mensaje al hincha albo, agradeciendo el cariño que le entregaron por su paso en el club. "Al hincha siempre agradecerle el respeto y cariño que les tengo. Unos estarán enojados porque me fui y algunos sabrán porque lo hice. Yo estoy tranquilo porque di el máximo. Me voy tranquilo a un club que mostró un interés muy importante hacia mí".

Barrios dejó Colo Colo tras solo un semestre durante el año 2018, donde solo anotó 4 goles vistiendo la camiseta alba.