Lucas Barrios y su salida de Colo Colo: "Hay cosas y situaciones que yo no comparto"

Lucas Barrios alzó la voz. Tras su sorpresiva salida de Colo Colo, el delantero explicó los motivos que lo llevaron a irse del club cuando apenas llevaba seis meses de contrato.

Sobre aquello, indicó que "cuando piensas de diferente forma uno toma un paso al costado. Le dije al presidente que yo no estaba contento y cuando me pasan esas cosas soy un tipo muy claro con el mensaje, así como lo vieron cuando no vine al club en una oportunidad anterior".

En esa línea, añadió: "Además, le señalé que hay cosas y situaciones que yo no comparto y me las llevo conmigo, porque tengo códigos, pero también le dije que le agradecia por la oportunidad que me dieron de estar estos seis meses en el club".

"Me llevo lo más lindo, que fue la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores, que hace mucho no se lograba, así que nada, las explicaciones están dadas".

"Soy un privilegiado por haber pasado por este club, de haberle dejado cosas y de que el club me haya dejado cosas a mí, aprendizajes. Este es un aprendizaje más en mi carrera. Me voy agradecido de Colo Colo y el fútbol chileno, pero siento que quiero seguir entregándole cosas al fútbol en un futuro".