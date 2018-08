Lucas Barrios y la llave con Corinthians: "Lo más difícil de la Copa son los octavos"

Lucas Barrios recibió este jueves a ADN en el estadio Monumental para conversar sobre su regreso a Colo Colo y lo que se viene para el equipo de cara al trascendental duelo copero con Corinthians.



"Uno no puede dejar de pensar en ese partido (Corinthians), porque sabemos lo importante que es para el club, los hinchas y los jugadores. Estamos representando a todo el país. Tenemos que dar el máximo para dejar al fútbol chileno bien arriba", dijo la "Pantera".



El ariete, de 33 años, que viene de ganar la Copa Libertadores con Gremio el año pasado, no se achica con el Cacique, pero tampoco se aventura más allá del choque de los octavos de final.



"Colo Colo ya la ganó y tiene jugadores con mucha experiencia. La idea de nosotros es tratar de hacer un gran partido el miércoles. Si nosotros hacemos las cosas bien acá, en Brasil se puede cerrar. Ellos creo que juegan mejor de visitante que de local", indicó.



Respecto a las virtudes del "Timao", Barrios señaló que es un rival "muy complicado, es un equipo muy grande. Yo tuve la posibilidad de enfrentarlos en Gremio y Palmeiras. Juegan bien al fútbol y se defienden bien. Tenemos que ser inteligentes porque este partido dura 180 minutos".



"Veo un equipo muy comprometido; está unido y tiene los objetivos claros. Sabemos que si pasamos esta fase se arma una linda pelea. Lo más difícil de la Copa son los octavos. Si nosotros pasamos pueden venir cosas lindas", agregó.





La "Pantera" recordó su primera etapa en los albos y agradeció por haber compartido equipo con Macnelly Torres, a quien siempre recomendó para poder volver a formar dupla en ofensiva.



"Yo siempre le agradecí a Macnelly en el momento que jugamos juntos. Siempre lo quise llevar a mis equipos, siempre lo recomendé", detalló.



Además, alabó la calidad de varios futbolistas del actual plantel: "Lo mismo que Jorge (Valdivia), tiene una visión totalmente diferente a otros jugadores. Para mí es un placer tener este tipo de jugadores. También está (Jaime) Valdés que tiene muy buen manejo de pelota".



Al ser consultado por su relación con Aníbal Mosa, Barrios manifestó que "no me lo he encontrado. Yo no tengo problema con nadie acá. No tuve la posibilidad de venir con él porque no se dieron las cosas. Fue difícil. Yo tampoco la pasé bien. Lo importante para mí era venir al club y hoy estoy acá. Quería que mis hijos y mi familia vivan lo que es Colo Colo, como cuando yo lo viví hace nueve años atrás".



Por último, recalcó que siempre quiso regresar a Colo Colo y que los dos goles en sus primeros dos partidos lo tienen satisfecho. "Estoy feliz de volver y de esta manera. Los primeros partidos son difíciles, pero pude convertir y me da confianza", concluyó.