Lucas Barrios: 'Soñaba con retirarme en Colo Colo pero no se pudo'

El segundo período de Lucas Barrios en Colo Colo fue para el olvido, a tal punto de que rescindió su contrato a fines de 2018.

Pese a su anticipada salida, el delantero no se olvida del "Cacique". "Soñaba con retirarme en Colo Colo pero no se pudo. Una de las mejores etapas en Chile fue en 2008, cuando salí goleador del mundo", dijo en entrevista con Olé.

Sobre una posible vuelta al fútbol chileno, la "Pantera" la descartó de plano. "Quiero quedarme en el fútbol argentino. He sido campeón en todos los países donde he estado y quiero lograrlo acá. A la hora de regresar tuvo que ver bastante mi pasado. Me pone contento al fin estar acá", sentenció.

Con la camiseta del cuadro popular, el argentino nacionalizado paraguayo consiguió el título en el Clausura 2008.