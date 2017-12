Lucas Barrios se aleja de Colo Colo

Lucas Barrios desmintió haber recibido una oferta de Colo Colo y criticó al presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa.



El exdelantero de Gremio aseguró que el mandamás del Cacique lo ha dejado tres veces con el contrato en blanco y pidió que "no le mienta más a la gente, que diga que no me quiere contratar y punto".



Por último, la "Pantera" dio por cerrado su retorno a los albos, ya que "es imposible ir si el presidente del club no te quiere", expresó en conversación con radio Cooperativa.



Tras la caída de la vuelta de Lucas, Lisandro López, que también es pretendido por la UC, suena como opción para reforzar la delantera alba.