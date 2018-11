Lucas Barrios puso en duda su continuidad en Colo Colo

Lucas Barrios lleva un semestre en Colo Colo, pero tras el partido ante Huachipato puso en duda su continuidad en el "Cacique".

"Tengo contrato, pero hay muchas decisiones que deben tomarse. Todos los jugadores estamos expuestos y no dependemos de nosotros. Debemos acatar lo que los jefes determinan, venga o no otro entrenador. Uno no sabe qué va a pasar en el futuro", expresó el argentino.

Respecto a la victoria 2-1 en el estadio CAP, la "Pantera" aseguró que "nos encontramos con un partido difícil, estábamos jugando bien antes del gol de Huachipato. Lo importante es que lo dimos vuelta y en el segundo tiempo sacamos adelante la tarea".

Además, sobre el momento de los albos, el delantero comentó que "hemos madurado mucho como equipo. Nos indicaron que saliéramos a jugar de otra manera en el segundo tiempo. Era una final para nosotros, se nos iba a hacer difícil si perdíamos".