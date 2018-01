Lucas Barrios: "Estoy contento de volver a mi casa"

Luego de su frustrado retorno a Colo Colo, Lucas Barrios finalmente fue presentado en su nuevo club: Argentinos Juniors.

En su vuelta a los "Bichos Colorados", el ariete realizó una categórica definición. "Estoy contento de retornar a mi casa, siempre estaré agradecido de los hinchas, dirigentes y mis compañeros", indicó.

A su presentación llegaron varios fanáticos, situación que emocionó al ex Gremio. "Sé lo que es este club y todo lo que sufre, ustedes a mí no me tienen que agradecer nada. Soy yo el que les da las gracias por estar siempre junto a nosotros", señaló.