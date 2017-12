Lucas Barrios: "Estaba todo listo con Colo Colo, faltaba la firma y Mosa se tiró para atrás"

Lucas Barrios disparó con todo contra Aníbal Mosa tras su fallido retorno a Colo Colo. La "Pantera" reveló detalles del encuentro con el presidente de Blanco y Negro en Buenos Aires y aseguró que nunca lo quisieron y que estaba todo armado.

"Es un día triste y es un momento muy difícil de mi carrera, pero lo del tema económico es mentira. Él (Mosa) me hizo esperar dos horas en la recepción cuando sólo debía poner la firma. Es una estrategia de él", dijo el exdelantero de Gremio en conversación con Fox.

"Me senté con él a las 11 de la mañana, estuvimos una hora reunidos y estaba todo cerrado. Habíamos dejado todo listo y solo faltaba la firma. Yo iba a Santiago, porque estaba cerrándose todo. Le dije a mi familia que volvía a Chile. Tras dos horas me habló mi empresario y me dijo que Mosa se tiró para atrás con la negociación", agregó.

Por último, el goleador criticó con dureza al mandamás albo y aseguró que "es una vergüenza que Mosa sea el presidente de Colo Colo. Le hace mal al fútbol, esta es una estrategia armada por él para quedar bien con el colocolino".