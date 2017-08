Lucas Barrios en su llegada a Chile: "En algún momento volveré a Colo Colo"

La selección paraguaya arribó este viernes a Santiago para preparar el duelo eliminatorio del próximo jueves ante Chile. Lucas Barrios, quien forma parte de la nómina de Francisco Arce, se tomó un tiempo para atender a la prensa y adelantó el duelo frente a la Roja.



"Será un partido decisivo. Sabemos a la selección que enfrentamos y lo bien que está Chile. He visto crecer a esos jugadores, he jugado con ellos y me pone contento en el nivel que están. Chile ha mejorado un montón y sigue creciendo cada día más", dijo la "Pantera".



Sobre una posible vuelta al Cacique, Lucas Barrios le devolvió la ilusión a los hinchas albos: "Siempre dije que Colo Colo es mi casa. Tuve la posibilidad de volver dos veces, pero por ciertas cosas no se dio. Cuando se dé la posibilidad en algún momento voy a volver".









El goleador de Gremio recordó su épico gol ante la U en octubre de 2008, cuando Colo Colo derrotó por 2-0 a la U con dos tantos de Barrios. "Siempre la gente me recuerda ese gol. En el momento que estuve acá me brindé siempre por el equipo, pero sin el grupo no hubiese hecho nada", detalló.



Además, reveló que sigue siempre al elenco popular y hasta sorprendió con el horario del Superclásico: "Obviamente lo sigo a Colo Colo siempre y sé que el domingo a las 12 es el clásico".



Por último, le deseó suerte a sus compañeros: "Ojalá que gane Colo Colo. Sé lo que es esta semana, lo que se vive. A mí me tocó siempre la posibilidad de andar bien y de haber ganado. Le deseo lo mejor a mis compañeros y voy a estar hinchando por eso".