Lucas Barrios: El colocolino que me vio vomitando sabe que doy el máximo en la cancha

Con una severa autocrítica se expresó el delantero de Colo Colo, Lucas Barrios, con respecto al momento que atraviesa el equipo, aunque también aprovechó de expresar su respaldo a Héctor Tapia.



"La culpa es de todos. Me ha tocado vivir momentos de este tipo y sabemos que Colo Colo está expuesto a críticas. Hay que asumir la responsabilidad. Tito cuenta con todo mi apoyo porque fue una de las personas que me eligió para venir. Demostraré eso en la cancha para clasificar a la Copa", dijo.



Por otro lado, Barrios también analizó su irregular segundo paso por el Cacique, manifestando que las buenas ya van a venir.



"Sé qué es vivir con una mala racha. Lo viví en Alemania, Francia y Brasil. En Brasil todo el mundo decía que no estaba apto. Hice una buena pretemporada y fui goleador del equipo con Gremio. No tuve pretemporada con Colo Colo", dijo.



Sin embargo, Barrios apuntó a que "el colocolino que sabe que jugué vomitando o que jugué con los tobillos rotos, ese sabe que yo doy el máximo en la cancha. Me valora. Después, las críticas están bien. Ya van a venir las buenas".