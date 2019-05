Lucas Aveldaño y su expectativa en la U: 'Queremos llegar a una copa'

Lucas Aveldaño, defensor de Universidad de Chile analizó lo que ha sido el primer semestre del cuadro azul y la complicada situación en la tabla de posiciones.

En conversación con ADN Deportes, sobre el superclásico, el defensor confesó que hicieron un buen encuentro y esperan poder plasmar nuevamente el mismo nivel en cancha. "Se hizo un buen partido, no nos fuimos conformes por no lograr la victoria. Pero en líneas generales, se hizo un gran partido. Si seguimos jugando de la misma manera, los resultados positivos van a llegar".

El exjugador de Belgrano de Córdoba señaló que el momento actual de la institución ha influido en los malos resultados. "Desde que llegué ha habido hartos cambios. Técnico, presidencia y demás. No sé si hemos repetido algún once. Uno va ganando confianza a medida que va jugando, pero cuando los resultados son adversos, todo se pone cuesta arriba".

Pese al mal momento que vive la U, Aveldaño aseguró que esperan llegar a un torneo internacional. "Si ganamos el último partido salimos de la zona roja. Vamos apuntando semanas tras emana. El partido con Iquique queremos sumar de 3 y nuestro objetivo es pasar la copa chile. Queremos llegar a una Copa".

El defensor de los azules confesó que pese a los malos momentos confían en revertir el mal momento del club. "Uno no puede abstraerse de todo y cuando los momentos son malos, hay que llevarlos. A estas cosas se le ve el lado positivo. Nosotros vamos hablando todo. Son semanas que uno va trabajando y tratando de enfocarnos más en los partidos de fin de semana. Estoy confiado y el equipo a disposición de salir de esta posición".

Sobre el nivel de los árbitros, Aveldaño aseguró que no influyeron en el resultado del superclásico. "Por ahí puede coincidir, o se puede equivocar. De los árbitros no me gusta hablar. Pero en el partido con Coquimbo nos anulan un gol rarísimo. Ellos también se pueden equivocar".

Por la llegada de Alfredo Arias a la banca azul, el zaguero aseguró que es un tema que ya es un tema cerrado por parte del plantel. "No me gusta hablar de lo que pasó. Está el profe Arias y hay que apoyarlo. Tiene todo nuestro respaldo. Los que mandan son los que deciden. Hay que tratar de mirar hacia adelante que es importante".

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Deportes Iquique a las 12:30 horas en Calama por el torneo nacional.