Lucas Aveldaño: 'Vengo a un club grande, con mucha ilusión'

Lucas Aveldaño llegó a Chile para sumarse a Universidad de Chile y transformarse en nuevo refuerzo para la próxima temporada.

El defensor durante su llegada al país aseguró que está motivado con el desafío y espera poder retribuir la confianza de llegar a un club grande. "Tuve varias propuestas, mi idea no era volver de España porque tengo proyectos de quedarme a vivir ahí, pero cuando me hablaron de la U no lo dudé. Vengo a un club grande, con mucha historia y la gente tan pasional, que es lo que se extraña en Europa, así que contento, ya quiero estar a las órdenes del técnico".

Además, aseguró que José Rojas (con quién fue compañero en Belgrano) le recomendó su llegada al club universitario. "Jugué con "Pepe" en Córdoba y ya me contó mucho cuando estuvimos juntos, así que vengo con muchas expectativas".

El zaguero se realizará los exámenes médicos el día lunes y sería presentado como nuevo refuerzo azul el mismo día.