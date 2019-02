Lucas Aveldaño sobre el partido de vuelta ante Melgar: 'No sentimos presión'

Lucas Aveldaño fue uno de los titulares en la derrota de Universidad de Chile ante Melgar por Copa Libertadores.

El zaguero central analizó lo que fue la derrota con los peruanos en el encuentro copero y confesó que están ansiosos por que llegue la revancha de aquel partido. "El balance que uno hace está reflejado en lo que hicimos en la segunda parte, en donde tuvimos movilidad. Estuvimos bastante más atrás de lo que habíamos programado. Estamos con muchas ganas de que llegue el partido de revancha".

El exdefensor de Belgrano de Córdoba señaló que no existe presión en el equipo pensando en lo que será el partido de vuelta frente al Melgar. "No sentimos presión. Es un objetivo y no podemos enfrentarlo con presión. Faltan varios días. Sabemos que podemos tener un mejor funcionamiento. Nosotros jugamos de local y vamos a ir a buscar el primer gol. Sabemos que un gol de ellos nos complicaría la cosa".

Sobre los refuerzos para el arranque de temporada, Aveldaño confesó que es el técnico Frank Kudelka debe encontrar el funcionamiento para el colectivo. "Si el profe pide refuerzos, él sabrá donde hay falencias. Llegamos 10 y tenemos que encontrar el funcionamiento. Si llegan más se van a tener que acoplar. La idea es que la U sea un buen equipo".

La revancha entre Universidad de Chile y Melgar FC por la primera ronda de la Copa Libertadores se disputará el día miércoles 13 de enero a las 18:15 horas.