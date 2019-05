Lucas Aveldaño: 'Le jugamos de igual a igual a un rival que está en el segundo puesto'

Con un empate a uno terminó la edición número 185 del superclásico y que llegó con la Universidad de Chile en la última posición de la tabla.

Lucas Aveldaño fue uno de los primeros en comentar los noventa minutos jugados en el Estadio Nacional y declaró que "le jugamos de igual a igual a un rival que está en el segundo puesto".

El número dos del plantel azul explicó que "no bajamos el ritmo, tuvimos situaciones claras para poner el 2-0. No se pudo y como te digo, no estamos contentos, porque queríamos ganarlo, pero el esfuerzo que se hizo hoy se valora mucho".

Otra temática a tratar fue la continuidad de Alfredo Arias, a quien Aveldaño dio todo su respaldo. "Esto es un equipo, de afuera puede gustar más o menos, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes puertas adentro", culminó.