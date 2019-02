Lucas Aveldaño analizó el mal momento de la U: 'El fútbol es psicológico'

Lucas Aveldaño analizó el duro momento que está viviendo Universidad de Chile tras arrastrar una mala racha de cuatro partidos.

El zaguero central señaló que en estos momentos deben enfocarse en el próximo partido y evitar los malos pensamientos. "Es difícil pensar en positivo pero sabemos que en estos momentos pasa esto. El futbol es psicológico, se ve reflejado en las ocasiones de los delanteros. Nosotros estamos pasando por una mala racha. Hay que enfocarse a full en el fin de semana".

Sobre la continuidad de Frank Kudelka, el exBelgrano confesó que están trabajando para revertir las críticas sobre su persona. "Estamos trabajando todos juntos. Si ganamos, también lo hará el. Como es un club grande, te demanda resultados inmediatos, se habla de la salida de Frank. Él no puede demostrar que está impaciente porque es el líder del grupo y estamos enfocados en que la cosa va a cambiar".

Para el próximo partido ante Huachipato, Aveldaño confesó que esperan mejorar y poder llevarse la victoria. "Se hicieron cosas buenas, pero no pudimos ganarlos. Me quedo con las acciones que no quisieron entrar. Hay que luchar contra eso".

El duelo entre Universidad de Chile y Huachipato será el día sábado a las 20:30 horas en Talcahuano.