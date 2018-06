Löw tras quedar eliminado con Alemania: "No merecíamos volver a ser campeones"

Alemania dio la primera gran sorpresa del Mundial tras perder ante Corea del Sur y quedar eliminada en la fase de grupos.



Joaquim Low dio la cara tras el feo traspié y realizó una fuerte autocrítica por el cometido de su equipo en Rusia.



"No merecíamos volver a ser campeones jugando así. Asumo la responsabilidad por esto, tengo una gran decepción interior. Nunca pude haberme imaginado este resultado ante Corea", dijo en conferencia de prensa.



El estratega no quiso ahondar sobre su futuro y señaló que necesitará pensar bien las cosas antes de tomar la decisión de si seguirá o no en el cargo.



"Es muy difícil decir algo ahora. Necesito algunas horas de paz para pensar, porque estoy muy sorprendido con lo que ha pasado, con que no hayamos podido ganarle a a Corea del Sur", agregó.



Cabe recordar que los germanos quedaron eliminados por primera vez en la historia de los Mundiales en la fase de grupos.