Low llamó a 17 campeones de la Confederaciones para partidos eliminatorios de Alemania

Joachim Low convocó a 17 de los futbolistas que ganaron la Copa Confederaciones con Alemania para los próximos partidos clasificatorios para Rusia 2018.

De la nómina que se quedó con el trofeo tras derrotar a Chile en la final, estarán ausentes: Shkodran Mustafi, Marvin Plattenhardt, Kerem Demirbay, Diego Demmme y Sandro Wagner.

En vez de ellos fueron llamados: Mats Hummels, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Muller y Mario Gómez, además de Mesut Ozil y Serge Gnabry.

Alemania encabeza el grupo C de las clasificatorias para Rusia 2018, con 18 puntos en seis partidos. Los actuales campeones del mundo jugarán el próximo 1 de septiembre ante República Checa, como visita; y el 4 del mismo mes, ante Noruega, en calidad de local.

