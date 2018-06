Lothar Matthäus sin piedad con Mesut Özil: "Juega sin corazón ni pasión"

AS Chile

Mesut Özil continúa siendo motivo de controversia en Alemania. A su polémico encuentro, fotografía incluida, con el Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, semanas antes del Mundial, se suma ahora su bajo rendimiento con el equipo nacional. Por ello, Lothar Matthäus no tuvo piedad con el jugador en su columna en Bild.

"A menudo tengo la impresión de que no se siente a gusto en el campo con la camiseta de la selección, que no es libre; casi como si no tuviera ganas de jugar. No hay corazón, ni pasión. Él está en el partido sin alegría. Lleva un par de años jugando flojo, a un nivel que no justifica la carta blanca de Löw", escribió el histórico.

La imagen con Erdogan, en la que también aparecía Gundogan y que desató una polémica cerrada en falso por la DFB, también es objeto de análisis para el campeón del mundo en 1990 y Balón de Oro el año siguiente.

"Özil no ha comprendido por qué hay tanta polémica alrededor de él en Alemania. No es consciente de lo que la gente espera de un jugador de la selección. Después del error de las fotos con Erdogan, haría bien en reafirmar su compromiso con Alemania", apuntó Matthäus.

Además, elex internacional aseguró que no tiene "ningún problema con Özil por cantar el himno o no. Eso depende de cada jugador. Sea de raíces alemanas, turcas o africanas", pero explica: "Lo que vi después del himno en Moscú me enfadó mucho. Diez jugadores alemanes saludaron a los aficionados que estaban en el estadio y sólo Özil no lo hizo".