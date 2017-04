Lothar Matthäus le abre las puertas a Alexis Sánchez en el Bayern Múnich

Los medios alemanes comenzaron este lunes a especular que el Bayern Múnich pretende meterse en la pelea por Alexis Sánchez para el próximo mercado de pases.

Sin embargo, el fichaje del tocopillano esta vez recibió el respaldo de un histórico de los bávaros: Lothar Matthäus.

En conversación con AbendZeitung, el campeón del Mundo en Italia '90 señaló que "Sánchez es un jugador de gran clase, que caería bien en el Bayern Múnich".





"Su gran ventaja es que puede jugar en el centro de la tormenta y por las bandas. Él sería una alternativa para Franck Ribéry y Arjen Robben", puntualizó.

También sostuvo que "podría reemplazar Robert Lewandowski como centrodelantero, cuando el partido lo requiera".

También disparó contra el brasileño Douglas Costa, de quien criticó que "ya no es el jugador que comenzó en el Bayern".

"No me gusta que se esté ofreciendo para transferencias en las entrevistas. No es bueno para él ni para el Bayern. Creo que el club debe dejarlo ir si trae otro delantero", concluyó.