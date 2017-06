Lothar Matthäus: "Alexis Sánchez es muy caro para el fútbol alemán"

La posible partida de Alexis Sánchez al Bayern Munich parece cada vez más lejana. Así lo refleja Lothar Matthäus, ídolo del cuadro bávaro y excampeón del mundo con Alemania.



En conversación con El Mercurio, el actual comentarista elogia al tocopillano y lo cataloga como "un jugador de clase mundial, que destacaría muchísimo en cualquier equipo de la Bundesliga". Sin embargo, ve inviable su llegada: "Lamentablemente, creo que es muy caro para el fútbol alemán actual".



Además, aseguró que sigue los partidos de la Roja debido a su actual rol en televisión. "A los chilenos los he seguido bastante, desde hace tiempo, y encuentro que es un buen equipo, que lleva años desarrollando un estilo", agregó.



Por último, no minimizó al equipo alternativo que conovocó Joaquim Low para la Confederaciones y mostró su orgullo ante la actuación de varias promesas: "Me emociona bastante ver tantos talentos jóvenes como (Niklas) Süle, (León) Goretzka y (Sandro) Wagner, quienes podrían terminar jugando el próximo mundial".