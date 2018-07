Los videos que complican a Colo Colo por la camiseta de Baeza donada a la Garra Blanca

Este jueves El Mercurio dio a conocer una invitación de Claudio Baeza para participar en una rifa de la Garra Blanca, que podría traer como consecuencia la pérdida de 10 puntos para Colo Colo en el Torneo Nacional.



La "Comisión Bandera" de la barra colocolina se encuentra vendiendo números de una rifa para sortear una camiseta de Baeza, en la que volante es protagonista a través de un video, donde hizo un llamado a participar de la actividad.



"Hola, qué tal, soy Claudio Baeza, espero que asistan a la comisión banderas para la rifa. Espero que junten mucha recaudación, así que los esperamos. Abrazos y cuídense", señala "Serrucho" en una publicación que fue borrada del Facebook de la barra.



Además, Esteban Paredes y Héctor Tapia también participaron de la campaña de la parcialidad alba, y enviaron mensajes apoyando la causa.



El artículo 66 bis del Código de Procedimiento y Penalidades establece que "se prohíbe a todo club o sus directores, administradores, representantes legales o funcionarios contratados bajo cualquier modalidad, realizar dolosa o negligentemente cualquier contribución pecuniaria o en especies a los simpatizantes o adherentes de su institución o de cualquier otra de fútbol profesional".



No obstante, para que el Tribunal de Disciplina actúe de oficio, necesita de una denuncia del directorio de la ANFP, situación que aún no ocurre por parte del ente rector del fútbol nacional.



El secretario general de la ANFP, Sebastián Moreno, aseguró no estar al tanto de la información, pero dejó en claro que evaluará la situación junto al directorio del organismo. "Buscaré el video para hacerme una idea más concreta", agregó en conversación con el matutino nacional.