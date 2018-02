Los Tenores de ADN eligieron a los mejores deportistas de la historia

La revisión de la historia expone muchos nombres de grandes deportistas y en Los Tenores de ADN se eligieron cinco grandes exponentes de sus disciplinas, con la ayuda de expertos que analizaron a estas personalidades.

En el tenis el suizo Roger Federer. El periodista Benjamín Benzaquen comentó a Radio ADN que el N° 1 de la ATP es "Quizás es el más grande, porque lo que está haciendo ahora, lo está haciendo por la pasión (...) En su deportes ha sido el mejor".





Para el fútbol el brasilero Pelé. El periodista Danilo Díaz precisó que "Es el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos, porque no es que él salió campeón con Brasil el año 1958 a los 17 años, si no que sacó campeón a Brasil a los 17 años".





En el básquetbol el estadounidense Michael Jordan. El base chileno Franco Morales recalcó que "es el mejor a nivel mundial de todos los deportes, porque siempre ha sido uno de los mayores líderes de todos los deportes, que nunca perdió una final, en las seis que jugó las ganó. Y en el resto de los deportes siempre va a haber una duda".





En el boxeo está el estadounidense Muhammad Ali. El periodista y relato Camilo Zamora explicó que "fue campeón del mundo, fue medallista olímpico en Roma. Y, además, porque afuera del ring fue un símbolo de paz, un símbolo de la lucha racial y se transformó en un ícono, además, por su frases, por sus doctrinas".





En la natación el estadounidense Michael Phelps. La exnadadora chilena Romina Cannoni manifestó que "hay varios motivos para que no solamente sea el mejor nadador, si no que el deportista. No está solamente el tema de las 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 son de oro, sino que creo que un deportista -en general- tiene atributos que sobrepasan su rendimiento. Y él lo hizo".