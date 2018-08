Los puntos claves de la defensa de Temuco ante Conmebol por reclamo de San Lorenzo

Deportes Temuco envío un documento a Conmebol en el que establece su defensa, con respecto al reclamo de San Lorenzo por los puntos durante el encuentro de Copa Sudamericana y que involucra a Jonathan Requena.



En un archivo con cerca de 20 páginas, se expresa el reclamo del cuadro trasandino tendría su origen y fundamento en que el volante habría pertenecido a Defensa y Justicia hasta el 19 de julio de 2018, lo cual (y con base a los antecedentes reunidos por el cuadro pije) es falso.



El documento da cuenta de que Requena dejó de pertenecer al cuadro trasandino el 30 de junio de 2018 y que fue contratado por Temuco el 12 de julio de 2018. De hecho, el jugador finaliza su vínculo con su exclub por vencimiento de plazo.



Más allá de esto, el club sureño informa que el volante, durante la vigencia de su vínculo contractual con Defensa y Justicia entre el 1 de agosto y el 30 de junio de 2018, nunca tuvo participación ni fue considerado en el plantel profesional o primer equipo del equipo que dirige actualmente Sebastián Beccacce, así como tampoco fue incluido en la planilla de algún encuentro oficial a nivel internacional.



A modo de pruebas, se recuerda que en las plataformas existentes no aparece el jugador registrando algún minuto en competencia, y que la interrogante sobre el porqué Requena aparece registrado en un partido de Defensa y Justicia del 18 de julio (cuando este ya había sido finiquitado por su club y firmó por Temuco) es algo que debe responder el cuadro argentino.



Además, el equipo presidido por Marcelo Salas recuerda que el jugador aparece registrado en sus filas y no en el club trasandino en los sitios oficiales de Conmebol, además de que no aparece figurado en ninguna lista entregada por los halcones.



Por último, Temuco se ampara en el artículo 7° del Reglamento Disciplinario y el artículo 56 del reglamento, que apunta a que las infracciones solo son punibles las cometidas deliberadamente o por negligencia.