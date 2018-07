Los objetivos que no pudo cumplir Mauricio Pinilla en la U

Mauricio Pinilla deja Universidad de Chile tras un tercer paso en el que no tuvo mayores logros, más allá de conseguir una buena expedición goleadora.



El ariete comentó en su presentación sus principales objetivos, como por ejemplo que "tengo que sacarme la espina que es salir campeón, ojalá pelear la Copa Libertadores y espero que todo eso sea una consecuencia del llamado a la selección. Voy a darlo todo para que eso se logre. Estar en la selección e ir al Mundial es mi objetivo".



Pinilla también comentó que pretendía saldar una deuda no solo personal, sino que a nivel de equipo con los azules como lo es vencer a Colo Colo en el Monumental.



"La idea es llegar al clásico de la mejor manera, la ansiedad está de disputar ese partido, hace rato que la U no gana en el Monumental y vamos a ir a buscar los tres puntos para así poder lograr los objetivos que son el título del Campeonato Nacional y la Copa Chile", sostuvo.



Para infortunio de Pinilla y de la U, no solo no pudo lograr ningún título con los estudiantiles, sino que tampoco consiguió batir al Cacique en el recinto de Macul, además de que no fue convocado a la selección ni esta fue a Rusia 2018.



Finalmente, sobre los números, el delantero convirtió 18 goles en 32 partidos disputados con los azules, llegándole a convertir a Colo Colo en dos ocasiones y en una a Universidad Católica.