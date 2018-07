Los memes tras la derrota inglesa y el paso de Croacia a la final de Rusia 2018

Croacia logró avanzar a la final de la Copa del Mundo, esperando enfrentarse a Francia este domingo a las 11 de la mañana.

Pero para llegar hasta este punto transcurrieron 120 minutos de infarto, donde los nervios ingleses, la presencia del líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, y la garra croata fueron protagonistas.

ITS COMING HOME

ITS COMING HOM

ITS COMING HO

ITS COMING H

ITS COMING

ITS COMIN

ITS COMI

ITS COM

ITS CO

ITS COMPLETELY GONE 😭😭#CROENG #WorldCupRussia pic.twitter.com/aQ0MsuvVVn