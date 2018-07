La derrota en tanda de penales por parte de Colombia frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 fue una ruda experiencia para los fanáticos del fútbol de este lado del mundo.

Y la mejor forma de sacudirse la tensión fue a través de las redes sociales, donde la cantidad de tarjetas amarillas y la dramática definición fueron el tema de los principales chistes.

