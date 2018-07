Rusia 2018 está llegando a su fin, pero los memes alrededor de cada hito que ha dejado este mundial, van a perdurar.

Como los de esta jornada, donde el cansancio inglés y el entusiasmo belga se ilustró a través de chistes gráficos y comentarios en Twitter, que celebraron el tercer lugar de la escuadra que vistió de amarillo.

Apoyas a Bélgica porque piensas en papas fritas 🍟🍟 verdad?? XD #Rusia2018TVN#FRABEL pic.twitter.com/QW9EvcqVYD — Natalia García (@natyandre3461) July 10, 2018

Engeland: "Football is coming home"

De rest van de wereld:#BELENG pic.twitter.com/mXmPFLVDsm — Peter De Smet (@dewlanna) July 14, 2018

From Its coming home to the 4th place lol 😁 ..How Englands feel right now #BELENG pic.twitter.com/AdF3zFTdt3 — Rabbani (@burhanSOM) July 14, 2018