La emoción desbordó a los fanáticos, que siguieron todos los detalles de una final que lo tuvo todo: autogoles, invasiones a la cancha y muchos goles.

Las redes sociales respondieron a la altura: cientos de memes y chistes entretuvieron a los hinchas, y no tanto, en Twitter.

When Karius, Lloris, De Gea And Caballero see each other next season #WorldCupFinal2018 #FRACROA pic.twitter.com/en7VHYbuM2

-Own goal

-Handball Penalty

-Pogba's left and right

-Mbappe's goal, first teenager to score in final match

-Lloris 5* skill failure

Field invasion by idiots

6 goals



So much entertainment #WORLDCUPFINAL!!!!!!



#FRACRO #WorldCup pic.twitter.com/HcDgJ95GMn