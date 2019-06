Los mejores memes que dejó la goleada de Brasil a Perú en Copa América

La abultada goleada que Brasil le propinó a Perú por 5-0, generó una ola de memes en redes sociales, donde los creativos de la web una vez más hicieron de las suyas para burlarse de los incaicos.

Gallese en el partido Perú vs Brasil. pic.twitter.com/mJRvyuTI3I

#CopaAmerica Perú 0 vs 5 Brasil

Perdonen ya no se me ocurre otro meme

"Gareca y Tite"

⚽️ Casemiro (12')

⚽️ Roberto Firmino (19')

⚽️ Everton (31')

⚽️ Dani Alves (53')

⚽️ Willian (90') pic.twitter.com/Z3NSxZx1eY