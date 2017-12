Los malos resultados dejan el Milan sin cena de navidad

Se acabó la paciencia en la Associazione Calcio Milan. Tocaron fondo tras la derrota ante el Hellas Verona, al quedar octavos y fuera de la zona de clasificación a las competencias europeas en la Serie A 2017-2018 del Calcio.

Por eso se enojó "Rino". El director técnico de los Rossoneri, el exfutbolista Gennaro Gattusso, tomó la decisión de que el plantel se marche a un retiro de forma "indefinida". Es el castigo por cuatro derrotas en los últimos cinco juegos.

La prensa italiana asegura que el AC Milan decidió cancelar la cena navideña por los malos resultados. Por esa razón viajarán con rumbo aún desconocido a trabajar con tranquilidad, esperando descontar los 14 puntos de distancia para ir a la Champions.

#ACMilan comunica che la squadra sarà in ritiro da domani fino a data da destinarsi

