Los malos ratos que ha pasado la esposa de Isaac Díaz por las críticas de los hinchas de la U

En conversación con Las Últimas Noticias, la esposa de Isaac Díaz, María José Riedemann, comentó lo duro que ha sido lidiar con las críticas en contra del Torito de Fresia por su nivel en Universidad de Chile.



"Duele mucho, personalmente me duele mucho, porque soy hincha de la Universidad de Chile y no estoy acostumbrada a ver al hincha crítico. Me ha tocado mucho en el último tiempo y es muy doloroso, pero trato de tomar las cosas buenas y dejar las cosas que no aportan en nada", expresó.



Por otro lado, Riedemann se mostró satisfecha por el triunfo ante O’Higgins, luego de varias partidos con feas derrotas.



"no es fácil aguantar estos periodos malos, pero como en la vida hay rachas buenas y rachas malas. Esto se tenía que acabar y estamos felices de que la U vuelva a ganar y feliz porque Isaac pudo volver a jugar y retomar de a poco la confianza dentro del terreno de juego. A nosotros personalmente nos afecta mucho porque no solo es jugador de la U, sino también porque somos hinchas desde siempre del club. Sé que tengo que estar fuerte para que él esté fuerte", sostuvo.