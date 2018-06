Los malabares de Rafael Márquez para evitar sanciones de Estados Unidos en Rusia

El mexicano Rafael Márquez, con 39 años, juega su quinto Mundial por la selección azteca. Pero su paso por Rusia es discreto y sin la pompa que merece semejante logro.

Los auspiciadores del combinado y del torneo se alejan del jugador, porque está en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusado de ayudar a lavar dinero del narcotráfico a través de sus empresas. Y, de acuerdo con la ley, está prohibido que cualquier ciudadano, empresa o banco estadounidense tenga relación con el zaguero central.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, "Márquez no bebe de las mismas botellas de agua con publicidad de las que toman sus compañeros ni viste el mismo uniforme durante los entrenamientos" y "en vez de ser colocado frente a los logos de los patrocinadores en cada oportunidad (…) a Márquez lo mantienen alejado".

Esta situación, por ejemplo, hace casi imposible que reciba el premio al mejor jugador de algún partido. El patrocinador del galardón es Budweiser, una empresa estadounidense. Incluso, si el hotel donde se hospeda la selección tiene vínculos estadounidenses, Márquez se queda en otro lugar.





Al término de los encuentros, los periodistas prefieren no entrevistar a Márquez para evitar problemas. La escenografía incluye los logos de Visa, Coca-Cola, Budweiser y McDonald’s.

La FIFA también ha debido tener cuidado para no infringir la ley. Los 1,5 millones de dólares que la federación deposita a cada país participante en Rusia 2018, en el caso de México lo hizo en euros y a través de una red de bancos sin conexión con el sistema financiero de Estados Unidos. Además, el organismo evita que sus funcionarios estadounidenses sean moderadores en las conferencias de prensa en las que participa el futbolista.





"Tomamos en serio las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y hemos estructurado nuestras operaciones en Copa del Mundo para no violar las leyes sobre las sanciones de Estados Unidos", dijo la Federación Mexicana de Fútbol.

Rafael Márquez niega todas las acusaciones en su contra y rechaza cualquier vínculo con el narcotráfico.