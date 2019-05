Los juveniles de Colo Colo que podrían sumar minutos en Copa Chile

Información de Cristián Ávila Soto

Colo Colo planifica de qué manera va a enfrentar la Copa Chile, considerando que el torneo se va a desarrollar mientras los seleccionados sub 23 y los adultos estén en la concentración para sus respectivos desafíos.

Por el lado de la roja sub 23, Iván Morales, Gabriel Suazo y Williams Alarcón fueron convocados para el torneo Maurice Revello (ex esperanzas de Toulon) por lo tanto no podrán estar para la Copa Chile.

A ellos se podrían sumar, con mayor porcentaje de probabilidad, Brayan Cortés y Oscar Opazo en la selección chilena que va a la Copa América y en menor porcentaje Esteban Pavez y Jorge Valdivia.

Es por estas ausencias que Mario Salas buscará en la cantera alba, los elementos para disputar la llave frente a Puerto Montt por la Copa Chile, así lo reconoció "El Comandante" manifestando que "Todavía estamos dependiendo de quienes serían los jugadores que van a la Copa América y depende de los jugadores que vayan a la Copa América, por ejemplo a Toulon va Alarcón, Morales y Suazo, dos de los tres están en una misma posición o sea supuestamente juegan de volante, entonces vamos a tener que echar mano a la cantera por un tema de característica, roles y funciones de determinados puestos".

Los nombres que aparecen son los de Carlos Villanueva (volante), Branco Provoste (volante), José Aguilera (puntero izquierdo) y Agustín Ortiz (defensa), estos cuatro jugadores son parte del plantel, pero podrían sumar minutos.

Además se sumarían Matías Ferrari, lateral derecho que ya ha entrenado con el plantel, Pedro Navarro, central o lateral izquierdo, Bryan Soto, volante central y Ethan Espinoza, media punta.

Por otro lado aparece el caso del colombiano Juan Sebastián Ibarra, delantero goleador de la sub 19 con 8 tantos, quién aún sigue tramitando la nacionalidad, lo que lo imposibilitaría de integrar los elegidos para enfrentar la merma que tendrá Salas para el torneo local.

Colo Colo se medirá el próximo domingo 9 de junio ante Puerto Montt en el estadio Chinquihue, mientras que la revancha está programada para el jueves 13 de junio a las 20 horas.