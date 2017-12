Los jugadores que no seguirán en Colo Colo

Colo Colo logró la estrella 32 de su historia, lo que significa celebraciones y festejos, pero también el adiós de varios jugadores, puesto que algunos futbolistas no continuarán ligados al plantel para la próxima temporada.



De acuerdo a ADN Deportes, Christofer Gonzales, Ramón Fernández, Marcos Bolados, Michael Ríos y Luis Pedro Figueroa no estarán presentes en el plantel para el próximo año.



En el caso del último, su permanencia dependendía de la renovación del contrato entre ambas partes, algo que finalmente no se concretará.



Por otro lado, Brayan Véjar está manejando la posibilidad de poder partir a préstamo en Everton.