La eliminación del Manchester City de la FA Cup ante el Wigan, con Claudio Bravo jugando todo el duelo, tuvo algunos momentos de escándalo.

Hinchas del cuadro local invadieron la cancha y uno de ellos se encaró con Sergio Aguero, a quien debieron controlar para que no le pegara.

En camarines, en tanto, Paul Cook (entrenador del elenco de Tercera División) tuvo una dura discusión con Ederson, por lo que Pep Guardiola debió separarlos.

Pep Guardiola going after the Wigan manager in the tunnel after Fabian Delph got sent off....😱 pic.twitter.com/IFJ1I1VB9e