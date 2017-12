Los errores propios condenaron a Arsenal ante el Manchester United

El duelo entre Arsenal y Manchester United, sin duda, califica para uno de los mejores del año en la Premier League.

El cotejo cerró la jornada sabatina de la fecha 15 y, si bien el equipo de Arsene Wenger hizo el desgaste que ameritaba para derribar al sublíder, los Diablos Rojos resolvieron a su favor los errores de los locales.

Los gunners partieron titubeantes y regaló dos goles al inicio del partido: Primero, un error de Koscielny terminó en una jugada entre Martial, Pogba y Valencia, quien definió con un derechazo seco que abrió el marcador.

Luego, la falla ocurrió en los pies de Shkodran Mustafi, quien se demoró en sacar desde el fondo, fue presionado por Lingard, quien se armó su propia jugada para marcar el segundo.

Con el 2-0 en contra en solo 11 minutos, el Arsenal creció en su cancha. Özil, Ramsey, Kolasinac, Bellerín y Xhaka pudieron cambiar la historia con inmejorables opciones en el primer tiempo, pero David De Gea -gran figura del encuentro- dijo lo contrario.

Sin embargo, los cañoneros siguieron asediando a la escuadra rival en el complemento. Fue Alexandre Lacazette quien finalmente pudo batir al portero rival y marcar el descuento.

Alexis Sánchez tuvo el empate en sus pies, pero tampoco pudo definir con claridad ante el inspirado meta español. Cuando los rojos vieron los espacios dejados en la zaga, fue Lingard quien firmó su propio doblete y el 3-1 definitivo.

Arsenal siguió empujando pero, pese a contar con un jugador extra tras la expulsión de Pogba, no pudo seguir al acecho de los líderes de la Premier y cortó una racha de tres victorias consecutivas.

David De Gea with amazing game. Season-high 14 saves, several of them spectacular #MUFC 3 #ARS 1 #goalkeeper #ARSMAN pic.twitter.com/VtU2hp2Sbh