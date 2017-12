Los descargos de Guede: "Dicen que vendo humo, pero en todos los países donde dirigí salí campeón"

El título de Colo Colo le permitió a Pablo Guede sacarse todas las balas que había sufrido y lucir su palmarés personal desde que aterrizó en el cuadro albos: Tres títulos en un año y medio.

"Fuimos campeones cada seis meses (...) Píntenlo como quieran, dibújenlo como quieran, pero son tres títulos más al club más grande de Chile: uno que no tenía en su historia (Supercopa 2017) y otro que hacía 20 años que no lo ganaba (Copa Chile 2016). Eso queda en la historia. Fuimos el mejor equipo en torneos cortos", señaló el DT.





En conversación con El Mercurio, el estratega destacó que jamás ha perdido un clásico "no solo en Chile, en ningún lado. En Argentina gané todos y solo empaté uno por San Lorenzo ante Huracán".

"Siempre superamos a los rivales en llegadas, siempre. Casi no nos pateaban al arco. Fuimos superiores en todos los aspectos a casi todos los equipos", añadió.

Guede confesó que si no salían campeones "seguramente me hubieran echado. Hubiese sido insostenible".





El técnico se descargó duramente contra la prensa y disparó: "Se metieron con mi hijo, con mis padres... Déjense de romper las bolas. Cuando vi lo de mi padre me quería morir. ¿Qué vende eso? ¿Porque soy el entrenador de Colo Colo pueden decir cualquier cosa?".

"Me trataron de soberbio sin conocerme. O de impresentable cuando me expulsaron. ¿Alguno se preocupó en conocerme? Dicen que vendo humo, pero en todos los países donde dirigí salí campeón. ¡En todos!", subrayó.

Luego agregó: "No me jodan. Pero los mismos que el viernes me mataban, el sábado me estaban aplaudiendo. Se dan vuelta como una tortilla".

"Llegué a Colo Colo con los objetivos claros: salir campeón, poner pibes y competir en la Libertadores. Queríamos ganar la Copa Chile el primer semestre, el campeonato en el segundo y la Copa Chile de este semestre con juveniles. Se retrasó todo seis meses. Pero el proyecto, lo que firmé está cumplido. Solo me queda competir en la Libertadores", puntualizó.