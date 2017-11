Los clubes grandes vivieron realidades dispares en el fútbol joven

Alberto Stephens, ADN

Realidades completamente dispares vivieron Colo Colo, Universidad de Chile y la UC este semestre en el fútbol joven.

Tanto albos como cruzados decepcionaron, mientras que el elenco azul fue el que mejores resultados obtuvo.



Foto: Fútbol Joven Chile Foto: Fútbol Joven Chile

En las categorías más grandes, el "Romántico Viajero" ganó la fase regular en Sub 15 y 16, se metió cuarto en la 17 y solo quedó afuera en la 19 (terminó undécimo).

Respecto al "Cacique", clasificó tercero en la Sub 15, pero no pudo repetir en la 16 (sexto), 17 (quinto) y 19 (quinto).



Foto: Fútbol Joven Chile Foto: Fútbol Joven Chile

Lo de los cruzados fue peor aún: la Sub 16 que venía de ser campeona está décima y puede finalizar sexta si vence a Colo Colo este martes, mientras que la juvenil culminó decimocuarta.

Solo la Sub 17 aseguró su puesto en playoffs al terminar tercera, mientras que la Sub 15 debe golear 6-0 a los albos el martes para avanzar.



Foto: Fútbol Joven Chile Foto: Fútbol Joven Chile

Semifinales Sub 15: U vs Palestino o UC y Unión Española vs Colo Colo.

Semifinales Sub 16: Semifinales Sub 16: U vs Unión Española y Audax vs Everton.

Semifinales Sub 17: Semifinales Sub 17: O'Higgins vs U y Cobresal vs UC.

Semifinales Sub 19: Semifinales Sub 19: Wanderers vs Palestino y Cobresal vs Everton.

Pasando a las series más pequeñas, fue el conjunto laico el que más sonrisas obtuvo: campeonó en la Sub 12 (los albos fueron segundos y la franja sexta) y 14 (segundo el "Cacique" y terceros los cruzados), a la espera de disputar la final contra Colo Colo en la 13, donde la Católica concluyó séptima.

Además, Wanderers ganó la Sub 11, dejando como escolta a la U, tercero a la escuadra blanca y quinto a los precordilleranos.