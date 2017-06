Los clubes de los chilenos se sumaron a las felicitaciones por el triunfo

Como era de esperarse, los clubes de las figuras chilenas se sumaron a las felicitaciones tras eliminar a Portugal, con lo que la Roja se metió en la final de la Copa Confederaciones.

Charles Aránguiz, Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez han destacado en Rusia, motivando los elogios en redes sociales del Bayer Leverkusen, Manchester City, Bayern Munich y Arsenal respectivamente.

Los pupilos de Juan Antonio Pizzi, que llegaron a Rusia como bicampeones de América, van por su tercer título en fila.