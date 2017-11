Los caprichos de Nicolás Castillo que tienen molestos a los dirigentes de Pumas

Nicolás Castillo se sometió con éxito a la operación a la que sería intervenido en Portugal, en un episodio que no cayó bien en Pumas.



De acuerdo a ADN Deportes, desde el club esperaban que el atacante se sometiera a una cirugía con Rafael Ortega, jefe de los servicios médicos de las Chivas de Guadalajara y uno de los mejores de México y del mundo. No obstante, el ariete y sus cercanos prefirieron hacerlo en Europa.



Dicha acción anterior se suma a otras más del formado en la Universidad Católica, como por ejemplo que es el único jugador que no hace entrevistas con los medios oficiales del club, además de que cuando arribó al país norteamericano, pidió a la dirigencia vivir cerca de un campo de golf.



Lo anterior rompe con la austeridad que promueve Pumas, y por lo tanto ha comenzado a ser calificado como un jugador caprichoso y su permanencia genera polémicas.