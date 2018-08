Los cambios de Universidad Catolica ante Everton, donde sorprende un nuevo Sub 20

Benjamín Bonhomme



En vista de los últimos resultados del equipo, Beñat San José prepara varios cambios en Universidad Católica, que enfrentará el fin de semana a Everton, por la fecha 18 del Campeonato Nacional.



El conjunto cruzado presentará una formación 4-2-3-1, siendo Ignacio Saavedra el sub 20 que será de la partida en el mediocampo.



Por otra parte, nuevamente el cubano César Múnder no fue considerado por San José y no iría en la convocatoria.



De esta forma, la oncena para jugar contra los ruleteros sería con: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Branco Ampuero, Germán Voboril; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte, Diego Rojas; Sebastián Sáez.