Los apodos más conocidos del fútbol chileno en voz de sus protagonistas

El fútbol chileno se nutre de varios apodos llamativos y en ADN quisimos saber el origen de algunos de estos contados por sus propios protagonistas.



En conversación con Ricardo "Manteca" González, Mario "Petrolero" Cáceres, José Luis "Guachupé" Jiménez y Óscar "Torta" Opazo, conocimos algunas historias de dónde provienen sus particulares sobrenombres.







Ricardo González: "Cuando yo jugaba en San Felipe tenía un compañero que se llamaba Eduardo Nazar, que me decía "Manteca" por la manera de jugar, de gesticular, por la manera de pegarle al balón. Me decía que le ponía mucha manteca y mantequilla al tema. Le ponía mucho color como se decía. Ahí quedó el apodo. A todos mis hermanos les dicen "Manteca", incluso a mi hijo le dicen "Mantequita". Vidal tiene algo de mantecoso por ahí en algunos gestos. Guardando las proporciones, él le mete un poco en el borde interno, como que exagera un poco el movimiento, le mete un poco de manteca".







Mario Cáceres: "Cuando estaba iniciando en el fútbol, mi amigo Claudio Palma me puso ese sobrenombre por el tema que era bien potente, fuerte y corpulento. Me costaba un poco el arranque, pero ya después mi velocidad iba aumentando y como que sacaba un poco de ventaja. Es más por mi físico el apodo de "Petrolero".





José Luis Jiménez: Fue en lo cadetes de Universidad de Chile. Cuando llegué, los jugadores me pusieron "Guachupé", porque tenía el pelo más largo y me parecía al monito de Guachupé. Siempre lo tomé con agrado, cuando uno es joven siempre anda molestando a los compañeros y esta vez me tocó a mí. Nunca me enojé por el sobrenombre".





Óscar Opazo: "Cuando llegué al primer equipo de Wanderers coincidí con Joel Soto, que era compañero de un primo mío, que a él realmente le dicen el Torta, que jugaron juntos en cadetes. Cuando subí al primer equipo me topé con Joel y me empezaron a decir "Torta" chico hasta que quedé como Torta. El apodo viene por mi primo, lo heredé.

Otros apodos de renombre y recordados en el balompié nacional son algunos como los de: José "Firulais" Contreras, "El caballero del gol": Marco Olea, Gabriel "Coca" Mendoza, Jorge "Potencia" Vargas, Mauricio "Bototo" Illesca, Fernando "Facha" Martel, Anibal "Tunga" Gonzalez y Jonathan "Mariachi" Nuñez.